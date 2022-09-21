Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum kararına ilişkin Türkiye'den açıklama

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde ayrılıkçılar Rusya'ya bağkanmak için referandum yapma kararı almıştı.
Ayrılıkçıların bu hamlesi dünya kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
Birçok ülke referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıklarken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" denildi.
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