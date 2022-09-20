Özgür Demirtaş Rusya'nın büyük blöfünü açıkladı. Haftada bir bunu yapıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan ve halen devam eden savaşla ilgili Rusya cephesinden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Devlet Duması Milletvekili Andrey Gurulyov, sürmekte olan savaş ve Nükleer silahlarla ilgili açıklamalarda bulunarak Avrupa ülkelerine tehditler savurmuştu.

Akademisyen ve ekonomist Özgür Demirtaş da sosyal medya sitesi Twitter üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Özgür Demirtaş, Rusya’nın Avrupa ülkelerini hedef alan nükleer saldırı tehdidini içeren bu haberi alıntılayarak “Haftada bir nükleer bomba atacağız diye tehdit ediyorlar” notunu paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin eski komutan yardımcısı ve Devlet Duması Milletvekili Andrey Gurulyov, Batı'yı ve NATO'yu canlı yayında tehdit etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanabilmesine" ilişkin iddiaları reddeden Gurulyov, "Rusya, böyle birşeyi Ukrayna için yapmaz, çünkü halkımız eninde sonunda orada yaşamak zorunda kalacak [...] Biden tarafından karar alma merkezlerine karşı bir eylem olursa, ana karar alma merkezinin Berlin olduğunu anlamalı. Yalnızca evi donmakla kalmayacak, tüm ulusu tamamen kaos içinde olacak, bu da esasen kendi ölümü anlamına geliyor" ifadeleriyle ABD Başkanı'nı üstü kapalı tehdit etti.

Gurulyov ayrıca, "Joe Biden, ittifakın 5. maddesine göre bir tepki verileceğini söylüyor. Ancak, stratejik nükleer silahlar yerine, taktik nükleer silahlar kullanarak Britanya Adaları'nı 3 dakika içinde bir Mars çölüne çevirirsek, Madde 5'i kullanabilirler, ama kimin için? Mars çölüne dönüşen var olmayan bir ülke mi? Cevap veremeyecekler" dedi.

Rus vekil, Rusya'nın, İngiltere veya Almanya'da "nükleer silah kullanabileceğini" ileri sürerek, NATO'nun 5. maddesini ve ittifaktan bir "misilleme" olasılığını da dikkate almadı.