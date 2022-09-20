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Putin talimatı verdi. Ukrayna'ya silah gönderen Batılı ülkeleri düşündürecek karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna karşı kullanmak üzere Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği silahların incelenerek hızlı ve verimli bir şekilde Rus silahlarının geliştirilmesini istedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:52
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Ukrayna'ya silah gönderen Batılı ülkeleri düşündürecek karar. Putin talimatı verdi

Putin talimatı verdi. Ukrayna'ya silah gönderen Batılı ülkeleri düşündürecek karar
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Putin, Rus savunma sanayisi yöneticileri ile Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu durum, zorluk ve tehditler göz önüne alındığında savunma sanayi işletmelerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Ukrayna’daki Rus birliklerinin silah, teçhizat ve mühimmat tedarikini ele alacaklarını aktaran Putin, Ukrayna’da “özel askeri operasyonda” Rus silahlarının yüksek verim gösterdiğini dile getirdi.

Putin, “Kiev'deki mevcut rejimi desteklemek için neredeyse tüm NATO cephaneliği stokları gönderiliyor. Bu, bize karşı kullanılan ve orada olan cephanelikleri incelememiz gerektiği, yeteneklerimizi niteliksel olarak artırmamız ve kazanılan deneyime dayanarak ekipmanımızı, gerektiğinde silahlarımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu süreç normaldir ve elbette kullanılmalıdır. Bu mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde yapılmalıdır.” diye konuştu.

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Yok Canim
20.09.2022 21:22
Simdi anladiniz mi hangi ulkelerin Putin'in Rusya'sina teknolojide fark attigini?  
 
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