Putin'in nükleer tehdidine NATO'dan jet yanıt

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Batı Rusya’yı yok etmek istiyor” diyerek ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna’yı işgale devam ederken kısmi seferberlik ettiği konuşmaya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den yanıt geldi.

Putin, konuşmasında Batı’nın Rusya’ya yönelik nükleer tehditlerde bulunduğunu iddia ederek "Bizim karşılık verecek çok silahımız var, blöf yapmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Stoltenberg, “Nükleer savaş asla yaşanmamalı” dediği konuşmasında “NATO’nun Moskova’da nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir yanlış anlaşılma olmamasını sağlayacağını” söyledi.

“SAVAŞ PUTİN’İN PLANLARINA GÖRE GİTMİYOR”

Stoltenberg, Putin’in açıklamalarının gerilimi artırdığını ancak “sürpriz” olmadığını söyleyerek “Konuşma, savaşın Putin’in planlarına göre gitmediğini gösteriyor” dedi.

Rusya liderinin Ukrayna’yda “büyük bir hata” yaptığını söyleyen Stoltenberg, “Rus güçleri eksik ekipmanlı, düzgün komuta ve kontrolden yoksun durumda” dedi.

Stoltenberg, “NATO, Putin gibi tehlikeli ve pervasız nükleer retoriğine başvurmayacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.

Putin konuşmasında, Batı'nın egemen, bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya, Rusya'yı yok etmeye çalıştığını vurguladı.

Kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyleyen Putin, kısmi seferberlik faaliyetlerinin bugünden itibaren başlayacağını vurguladı.

Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" dedi.