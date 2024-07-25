Türkiye Dünya Kupası trenini kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Dünya Kupası trenini kaçırdı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, play off turunda karşılaştığı Norveç'e penaltılarla kaybetti, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Belfast’taki Seaview Stadı’nda oynanan 20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçında, 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımımız Norveç’e karşı zorlu bir mücadele verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın 16. dakikasında Norveç, Rasmus Holten’in attığı golle öne geçti. Ay-yıldızlı ekibimiz, 81. dakikada İsak Vural’ın golüyle skoru eşitlemeyi başardı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta, heyecan dolu penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Norveç, 10-9’luk üstünlük sağlayarak galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Norveç, 2025 Mart ayında Şili’de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı, Türkiye ise elendi.

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