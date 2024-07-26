Özel'den AK Parti ve MHP seçmenlerine çağrı: ‘Sizinle buluşma zamanı gelmiştir’

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafakemalpaşa'daki ilçe merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı, belediye ve ilçe başkanlığı ziyaretlerinin ardından toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Seçimlerde elde edilen zaferin ardından teşekkürlerini sunan Özel, özverili çalışmanın devam edeceğini ve bu sayede her vatandaşın mutlu olacağını ifade etti.

Tarımın, ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkati çeken Özel, "Ekilen dikilen alan, Hollanda kadar azaldı. Oysaki nüfus artıyor. Dünyadaki gıda ihtiyacı, özellikle iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş gıda ihtiyacı artıyor" diye konuştu.

“TAYYİP BEY GARİBAN SEVMİYOR, ZENGİN SEVİYOR”

Nerede bir mağdur varsa her gittiği meydana koşup geldiklerini, kendisinin de onlara desteğini açıkladığını anlatan Özel, mağdurların hakkını arayacaklarını ve alacaklarını söyledi. Özel, TOKİ mağdurları da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Alırkenki şartlar çok değişti. Borçlar ödenemiyor. Ciddi sıkıntılar çekiliyor. Önümüzdeki haftalarda Meclis'te bir kez daha TOKİ mağdurlarının mağduriyetini dile getireceğiz. Kanun teklifini, araştırma önergesini vereceğiz. Hiç kimseyi bir başına bırakmayacağız. Anlaşılıyor ki biz ne kadar söylesek de Tayyip Bey yapmıyor. Çünkü gariban sevmiyor, zengin seviyor, mağdur sevmiyor, mağrur seviyor. Onun için artık ondan istemeyi bırakıyoruz. O 'Küfe yok.' diyor ya biz onun sırtındaki küfeyi istiyoruz. Emekliyi, emekçiyi taşıyamıyorsan, çiftçiye sahip çıkamıyorsan çıkar küfeyi. Biz onları sırtlamaya, omuzlarına omuz vermeye, onlara sahip çıkmaya hazırız. Bırak, biz yönetiriz. TOKİ mağdurlarını biz ev sahibi yapacağız. Staj mağdurlarını, kademe mağdurlarını biz emekli yapacağız. Nerede bir mağdur varsa, ne bekliyorsa artık bu iktidardan beklemesin. Halkın iktidarı geliyor. Destek verin, bu düzeni değiştirelim."

ATATÜRK’Ü SEVEN MHP’Lİ VE AKP’LİLERE SESLENDİ

Atatürk'ü seven MHP'liler ve AKP’lilere seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sizinle Türkiye ittifakında buluşma zamanı gelmiştir. Bizde öteki yok, şeytanlaştırma yok. Bizde hedef gösterme, sırt dönme yok. Bizde sahip çıkmak, kardeşlik, dayanışma var. Bakın, bir sürü parti var, yok olup gidiyor ama bu parti, bu ulu çınar, bu koca babaevinin bacası 104 yıldır tütüyor. Herkes gider, biz kalırız. Herkes satar, biz sahip çıkarız. Onlar vazgeçer, biz vazgeçmeyiz. Çünkü biz sizin dedelerinizle birlikte bu ülke kurtarılsın diye Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da dedeleri koyun koyuna yatanlarız. Biz biriz, hep birlikteyiz. Birlikte olacağız, yoksulluğu, işsizliği, gözyaşını, emek sömürüsünü bitireceğiz. Eşit, güzel bir ülke inşa edeceğiz."