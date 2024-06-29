Türkiye gri listeden çıktı Türk milleti kara listede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’ın gri listedeki durumunun ele alınacağı bir toplantıda sunum yapmak için Singapur’daydı.

Türkiye’de iktidarın beklediği haber Şimşek’ten şöyle geldi:

-“Başardık.”

Çok önemli haber mi? Sanmam…

Anormal durumda olan Türkiye, kara para merkeziydi.

Türkiye’yi 22 yıl içerisinde FATF’ın gri listesindeki “ayıplı ülke” kategorisine 2-3 kez düşüren ve çıkaran AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Peki, büyük Türk milletine faydası ne olacak?

Koskoca bir hiç.

Enflasyon düşecek mi? Hayır.

Benzin ve mazot zamları duracak mı? Hayır.

Gıda fiyatlarındaki aşırı artış duracak mı? Hayır.

Döviz kurlarındaki artış duracak mı? Hayır.

Emeklilere insanca yaşam zammı yapılacak mı? Hayır.

Emekçilerin asgari ücreti artacak mı? Hayır.

Memurlara enflasyon üstünde zam verilecek mi? Hayır.

Çiftçiye verilen taban fiyatları artacak mı? Hayır.

Et ithalatı bitecek, kuyruklar kalkacak mı? Hayır.

İşsizlik bitecek mi? Hayır.

Atanmayan öğretmenler atanacak mı? Hayır.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek mi? Hayır.

Yeni vergiler ile hayat zorlaştırılacak mı? Evet.

Zamlar devam edecek mi? Evet.

O halde Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkmasının önemi var mı? Yok.

Mehmet Şimşek’in, “Başardık” demesinin Türk Milletine faydası var mı? Yok.

Türkiye gri listeden çıktı tamam.

Kara günler yaşatılan Türk Milleti kara listede.

Umurunda mı Mehmet Şimşek’in?

Umurunda mı Erdoğan’ın…