Bahçeli üçüncü kez 'Hükümet istifa' golü yedi. TFF protestoları suç saymadı

Statlardan yükselen "Hükümet istifa" protestoları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa eden ve maçlar seyircisiz oynanmalı diyerek kulüp başkanlarına ve TFF'ye çağrı yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

İLK GOLÜ ŞENOL GÜNEŞ ATTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalyaspor maçı sonrası kulüp üyeliğinden istifa eden Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine "Suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım" yanıtını vermişti.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAHÇELİ'Yİ DİNLEMEDİ

Daha sonra Kulüpler Birliği'nde bir araya gelen Süper Lig başkanları Bahçeli'nin seyircisiz oynama talebini kabul etmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği seyircisiz maç konusunu gündeme dahi getirmedi.

TFF "HÜKÜMET İSİTFA"YI SUÇ SAYMADI

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında atılan "Hükümet istifa" sloganlarına sevk kararı gelmedi. TFF, Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifasına neden olan "Hükümet istifa" tezahüratlarını suç saymadı.