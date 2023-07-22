ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Aile Sağlığı Merkezi Grup Elemanı kadın çalışanlar işsizlikle karşı karşıya. Çocuk doğurdukları takdirde işten çıkarıldıklarını belirten bir çalışan, “Bugün bir kadın arkadaşımıza da ‘çocuk doğurursan işsiz kalırsın’ dendi. Bir sonraki hamleleri ne acaba? İş ilanlarına "üreyen, üremek isteyen giremez" mi yazılacak? Çocuğu olduğu için işten atılmakla tehdit edilmek! İşe girişime siz karar verdiniz İşten çıkarılışımıza siz karar verdiniz Doğurup doğurmayacağıma müdahale edemezsiniz Doğurduktan sonra hakkım olan süt iznine siz karar veremezsiniz patronlar!” diyerek duruma tepki gösterdi.

“NEYE İSYAN EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK”

Bir başka çalışan ise, “Neye isyan edeceğimizi şaşırdık. Hak gaspına mı isyan edeceğiz? Kadına uygulanan mobbinge mi isyan edeceğiz? Gebe bir kadının düşünmesi gereken tek şeyin bebeği olduğu halde işsizlik kaygısı çekmesine mi isyan edeceğiz? İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sağlıkçı olup hakkımızı alamamaktan nefret ettik. Kadın olmaktan nefret etmeyeceğiz. Bol bol da üreyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YERİME ÇOCUKSUZ BİRİNİ ALACAKLAR”

“Çocuk sahibi olamıyoruz derken ciddiydik” diyen bir çalışan ise, “Doğum izni ve süt izinleri nedeniyle, benim yerime çocuğu olmayan biriyle çalışacaklarını aktardılar. Umarım kadro gelir de işsiz kalmam” dedi.