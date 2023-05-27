Almanya'da yaşayan gurbetçi kadın ve Türk vatandaşı arasında ekonomi tartışması

Türkiye'de kötüye giden ekonominin durumunu iyi göstermek adına 'Almanya bizi kıskanıyor' söyleminin arkasına sığınan hükümeti, gurbetçi bir vatandaş yaptığı açıklamayla adeta yalanladı.

Verdiği bir sokak röportajı sırasında yanına gelen bir Türk vatandaşı ile sözlü tartışmya giren kadın Türkiye'deki ekonomik durumun kötülüğünü göstermek adına "Halen de övüyorlar, fabrikada çalışıp kazandığınız parayla araba ya da ev alabiliyor musunuz?" sorusunu yöneltirken yanına gelen bir Türk vatandaşı "Almanya'da ekmek 12 euro" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu çıkışa sinirlenen gurbetçi kadın tepkisini "Siz hayal dünyasında yaşıyorsunuz, senin geleceğini ben yurt dışından gelen birisi olarak savunuyorum sen genç halinde bunu yapmıyorsun" sözleriyle gösterdi.