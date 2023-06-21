Türkiye'den göç etti Almanya'da bunlara sahip oldu. 'Almanya çok kötü' diyen yalancı gurbetçilerin kulakları çınlasın

Editör: Bengü Zorlu

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan genç gurbetçi, “Ben şahsen kendim 10 senedir Almanya’da yaşadım” diyerek 5 günlük ücretiyle satın aldığı telefonu gösterdi.

“ALMANYA SİZİN NERENİZİ KISKANACAK?”

Almanya’ya göç ettikten sonra ilk 3 senede kendisine bar ve market açtığını ifade eden genç, sözlerine böyle devam etti;

“Altımdaki bir araba Türkiye’de yoktur. Sen hayatını yaşamışsın. Zarar kime olmuş biliyor musun? Türkiye’de yaşayan bugünkü gençlere olmuş. Almanya sizin nerenizi kıskanacak! Euro olmuş 18 TL.”

Almanya’da yaşayan vatandaş, daha sonra cebinden 1 lirayı çıkartarak, “Bu burada olmuş 18 TL. Al senin olsun dayı” dedi ve parayı yaşlı adama uzattı.

“KALDIRIN O ADAMI KOLTUKTAN!”

Gurbetçi genç, “Burada yaşanmaz. Kaldırın o adamı o koltuktan. Türkiye’nin eski hali yine geri dönecek” sözleriyle direkt olarak iktidarı hedef alarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

“AKP MİLLETVEKİLİ OLAN DAYIMA DESTEK VERMİYORUM”

Sokak röportajında sözleriyle dikkat çeken gençten yine bomba bir açıklama geldi.

Dayısının AKP’li milletvekili Rizkin Birlik olduğunu iddia eden vatandaş, “Ben dayıma bile destek vermiyorum. Arkasında değilim” dedi.

Nedenini soran muhabire genç gurbetçi her gün yapılan zamlara isyan ederek, “Millet açlıktan ölüyor. AKP yüzünden bu millet bu hale gelmemiş mi? Tayyip yüzünden bu millet bu hale gelmemiş mi? 1 Euro 18 TL olmuş. Git orada çalış, 1 ay etti 52 milyar” dedi.

Türkiye’de yaşayan kuzeninin burada ağır şartlarda çalıştığını belirten gurbetçi, onu da alıp Almanya’ya götüreceğini söyledi.