Türkiye'den göç etti Almanya'da bunlara sahip oldu. 'Almanya çok kötü' diyen yalancı gurbetçilerin kulakları çınlasın

10 sene önce Türkiye’den göç ederek Almanya’da hayat kuran gurbetçi vatandaş, “Almanya sizin nerenizi kıskanacak?” sözleriyle adeta “Almanya çok kötü” diyen gurbetçilerin kulağını çınlattı.

Türkiye'den göç etti Almanya'da bunlara sahip oldu. 'Almanya çok kötü' diyen yalancı gurbetçilerin kulakları çınlasın

Editör: Bengü Zorlu

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan genç gurbetçi, “Ben şahsen kendim 10 senedir Almanya’da yaşadım” diyerek 5 günlük ücretiyle satın aldığı telefonu gösterdi.

“ALMANYA SİZİN NERENİZİ KISKANACAK?”

Almanya’ya göç ettikten sonra ilk 3 senede kendisine bar ve market açtığını ifade eden genç, sözlerine böyle devam etti;

“Altımdaki bir araba Türkiye’de yoktur. Sen hayatını yaşamışsın. Zarar kime olmuş biliyor musun? Türkiye’de yaşayan bugünkü gençlere olmuş. Almanya sizin nerenizi kıskanacak! Euro olmuş 18 TL.”

Almanya’da yaşayan vatandaş, daha sonra cebinden 1 lirayı çıkartarak, “Bu burada olmuş 18 TL. Al senin olsun dayı” dedi ve parayı yaşlı adama uzattı.

“KALDIRIN O ADAMI KOLTUKTAN!”

Gurbetçi genç, “Burada yaşanmaz. Kaldırın o adamı o koltuktan. Türkiye’nin eski hali yine geri dönecek” sözleriyle direkt olarak iktidarı hedef alarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

“AKP MİLLETVEKİLİ OLAN DAYIMA DESTEK VERMİYORUM”

Sokak röportajında sözleriyle dikkat çeken gençten yine bomba bir açıklama geldi.

Dayısının AKP’li milletvekili Rizkin Birlik olduğunu iddia eden vatandaş, “Ben dayıma bile destek vermiyorum. Arkasında değilim” dedi.

Nedenini soran muhabire genç gurbetçi her gün yapılan zamlara isyan ederek, “Millet açlıktan ölüyor. AKP yüzünden bu millet bu hale gelmemiş mi? Tayyip yüzünden bu millet bu hale gelmemiş mi? 1 Euro 18 TL olmuş. Git orada çalış, 1 ay etti 52 milyar” dedi.

Türkiye’de yaşayan kuzeninin burada ağır şartlarda çalıştığını belirten gurbetçi, onu da alıp Almanya’ya götüreceğini söyledi.

İlgili Haberler
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız
Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki
Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan
Sokak röportajında zıt görüşlü karı-koca kavgası! Ekonominin çok iyi olduğunu iddia eden kocasını sorularıyla susturdu
Öne Çıkanlar
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Son Haberler
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi Ekonomi
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi
Arda Güler İngiltere'yi salladı Spor
Arda Güler İngiltere'yi salladı
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi Dünya
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı Teknoloji - Otomotiv
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi Ekonomi
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı Güncel
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber Spor
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber