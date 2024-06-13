Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda yaşanan soygunda, edinilen bilgilere göre iş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, yaptığı planı uygulamaya koyarak arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı yalıyı soymuştu.
Yıldız tarafından hazırlanan soygun planı kapsamında, 9 Haziran Pazar günü, saat 03.30 sıralarında alarmlar kapatılarak yalıya alınan şüpheliler, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı.
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Polis tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlerleyen süreçte soruşturma kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla, yakalanan şüpheli sayısı 10’a yükselmiş oldu.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın baş sorumlusu ve polislerin her yerde aradığı güvenlik görevlisi şüpheli Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın soygun günü güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Söz konusu görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu iddia edilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.