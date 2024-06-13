Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’un Kireçburnu ilçesinde bulunan tarihi Memduh Paşa Yalısı'ndaki milyonlarca liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı. Yalıdan bir bölümüne ulaşılamayan paralar böyle kaçırılmış.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 1

Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda yaşanan soygunda, edinilen bilgilere göre iş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, yaptığı planı uygulamaya koyarak arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı yalıyı soymuştu.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 2

Yıldız tarafından hazırlanan soygun planı kapsamında, 9 Haziran Pazar günü, saat 03.30 sıralarında alarmlar kapatılarak yalıya alınan şüpheliler, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 3

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Polis tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 4

İlerleyen süreçte soruşturma kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla, yakalanan şüpheli sayısı 10’a yükselmiş oldu.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 5

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın baş sorumlusu ve polislerin her yerde aradığı güvenlik görevlisi şüpheli Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın soygun günü güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 6

Söz konusu görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu iddia edilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.

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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 7
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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 8
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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 9
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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 10
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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 11
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Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı 12
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