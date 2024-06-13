Türkiye’nin konuştuğu milyonluk yalı soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Söz konusu görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu iddia edilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.