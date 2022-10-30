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Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tepki çeken "Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Ünal, “Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum” dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 22:48
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Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum

Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
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Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada söylediği “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözlerine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Ünal’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Önceki gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik vizyonu ile geleceğimize damga vuracak ‘Türkiye Yüzyılı’ lansmanımızı gerçekleştirdik. Dün ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizi tamamladık ve asırlık hayalimiz TOGG'un banttan çıkışı ile heyecanlandık. Her biri Cumhuriyet’imizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum.

21.10.2022 günü Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyet’in fikri hür, irfanı hür bir evladı olarak görüyorum.

Cumhuriyet düşmanı olmak bence, Cumhuriyet’i ‘donmuş bir göl zannetmekle’ mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet’i, ‘her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir’ olarak ele almak gerekir.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu, Cumhuriyet’imizi tarihin içinden akıp gelen coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben, bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

O halde yaşasın Cumhuriyet’imiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri.”

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