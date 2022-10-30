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Turhan Çömez Türkçeyi ve Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'ı ensesinden yakaladı

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhuriyet’i ve Türkçeyi hedef alan AKP’li Mahir Ünal’a sosyal medya hesabından yüklendi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 19:35
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Turhan Çömez Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'ı eleştirmeye devam ediyor

Turhan Çömez Türkçeyi ve Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'ı ensesinden yakaladı
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İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhuriyet ve Türkçe hakkında skandal ifadeler kullanan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a tepki göstermeye devam ediyor.

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Çömez, Mahir Ünal’ın Cumhuriyet’in 99. kuruluş yıl dönümü sebebiyle yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak “Bak ne güzel okuyup yazıyorsun Mahir. Ne alıp veremediğin var Türkçe ile?” sözleriyle Ünal’a seslendi.

Çömez paylaşımında, “Bir de, düşünmeye başlayabilirsen oldu bu iş.” diyerek Mahir Ünal ile adeta dalga geçti.

Turhan Çömez tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

💡AKP’li Mahir Ünal: “İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında.”

👉Bak ne güzel okuyup yazıyorsun Mahir.

Ne alıp veremediğin var Türkçe ile?

Bir de, düşünmeye başlayabilirsen oldu bu iş.👏👏👏”

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Turhan Çömez geçen hafta da Mahir Ünal’ı çok sert bir şekilde eleştirdi.

Çömez, Cumhuriyet değerlerini hedef alan Ünal'a, "Düşünmenizin yok olduğu" ortada. O nedenle düşünenlere tahammülünüz yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta skandal ifadelere imza atmış ve "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." demişti.

 

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Kahraman
30.10.2022 19:37
Helal olsun sn ÇÖMEZ e  
 
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