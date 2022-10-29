Anıtkabir’de Erdoğan sloganı attılar. Yine aynı organizasyon!

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen resmi geçit Anıtkabir'deki Aslanlı Yol’da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçildi, İstiklal Marşı okundu.
YİNE SLOGAN ‘ORGANİZASYONU’
Anıtkabir’den ayrılırken Erdoğan için yine slogan ‘organizasyonu’ tertip edildiği görüldü.
Törendeki kalabalıkta bazı kişiler ıslık çalarken, Erdoğan için “Reis” ve “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratları yapıldı.
İşte o anlar:
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