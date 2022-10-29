29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Anıtkabir’de Erdoğan sloganı attılar. Yine aynı organizasyon!

Anıtkabir’de Erdoğan sloganı attılar. Yine aynı organizasyon!

Cumhuriyetin bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında daha önceki milli bayramlarda olduğu gibi yine “Erdoğan” sloganları atıldı…

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:55
Takip Et

Anıtkabir’de Erdoğan sloganı attılar. Yine aynı organizasyon

Anıtkabir’de Erdoğan sloganı attılar. Yine aynı organizasyon!
+
Aa
-

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen resmi geçit Anıtkabir'deki Aslanlı Yol’da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçildi, İstiklal Marşı okundu.

YİNE SLOGAN ‘ORGANİZASYONU’

Anıtkabir’den ayrılırken Erdoğan için yine slogan ‘organizasyonu’ tertip edildiği görüldü.

Törendeki kalabalıkta bazı kişiler ıslık çalarken, Erdoğan için “Reis” ve “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratları yapıldı.

İşte o anlar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

asena
29.10.2022 18:21
Siirtli Arap tayfa  
 
Arian luan
29.10.2022 18:20
Yapay alkış ve slogandan mutlu olmak 🙄  
 
Tekin Ertürk
29.10.2022 18:16
Milyarlarca lira (HARAM) para verilen Müslümanlar??? Z kuşağı ve milyonlarca SIĞINMACI??? akp'ye oy verecek. İlk seçim garanti değil.  
 
TÜM YORUMLAR (30)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
3
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
4
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
5
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
6
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
7
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Macaristan'da
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.