14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'daki en büyük endişeyi canlı yayında açıkladı

Hatay'daki en büyük endişeyi canlı yayında açıkladı

Hatay'da bulunan gazeteci Faruk Aksoy, canlı yayında Hataylıların olası bir demografik dönüşümden endişe ettiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:06
Takip Et

Hatay'daki endişeyi canlı yayında açıkladı

Hatay'daki en büyük endişeyi canlı yayında açıkladı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerde; en çok etkilenen, “yağma” olaylarının yaşandığı iddia edilen illerin başında Hatay geldi. Depremin Suriye’de de enkaza neden olması milyonlarca Suriyeliyi evsiz bıraktı. Bu durum son günlerde sosyal medyada yayılan “Suriyeliler Hatay’a geliyor” iddiasını doğurdu.

Gazeteci Faruk Aksoy da deprem bölgesi Hatay’a giderek Habertürk’te yayınlanan Fatih Altaylı’nın programına bağlandı.

“CİDDİ BİR ENDİŞE VAR”
Hatay’daki durumu aktaran Aksoy, “Hatay’da buranın yerli insanları, kültürel birikimini, tarihi geçmişini, Roma’yı İskender’i bilen akıllı insanlar da var. Bu insanlarla konuşuyorum onların ciddi bir endişesi var. Demografik yapıya dair çok derin bir endişeleri var.” dedi.



“BURANIN CUMHURİYET KENTİ HÜVİYETİNDEN ÇIKMASINDAN ENDİŞE EDİYORLAR”
Altaylı’nın “Nedir o demografik endişe” sorusuna Aksoy, “Hataylıların Hatay’ı terk ettiklerini söylüyorlar. Buranın Cumhuriyet kenti hüviyetinden çıkmasından endişe ediyorlar. Daha çok sığınmacıların yerleşeceği, böyle bir kente dönüşmesinden endişeleniyorlar. Bunu söyleyen insanlar, çok yerleşik, ülke değerlerini, cumhuriyet değerlerini benimsemiş kültürlü, birikimli insanlar.” dedi.



"ÜLKESİNE, CUMHURİYETİNE BAĞLI İNSANLARI BURADA TUTMALIYIZ"
Hataylı bir vatandaşla konuştuğunu, söyleyen Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kişinin bayağı iş çevresinden tanıdığı isimler var. Bana ‘Hepsini aradım, hemen konteynır gönderin, Hatay’dan Hataylıları göndermeyelim, burada tutalım çünkü bu insanlar geri giderse gelmeyecekler ve çok derin endişelerimiz var.’ dedi. Beni ürküttü doğrusu bu. Bu memlekete son nefeste katılmış bir şehrimiz Hatay, o kadar değerleri barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlar o insanların aktarımı ile, burada yaşayan insanların aktarımı ile daha bir önem kazandı. Bütün bir ailesi İsviçre’de, varlıklı parası pulu olan adam ‘Gitmeyeceğim, burada kalacağım. Hataylıları burada tutmalıyız. Ülkesine, Cumhuriyetine bağlı insanları burada tutmalıyız, bunu dile getirin.’ diyor. Ben de size buradan aktarıyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.