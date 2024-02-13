Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Leipzig deplasmanına çıkıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Olmo, Klostermann, Openda, Xavi, Raum, Schlager, Sesko, Henrichs
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodyrgo, Brahim Diaz, Vini Jr
ARDA GÜLER YEDEKTE
Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
Ancelotti'nin şans vermesi durumunda Arda Güler, ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
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