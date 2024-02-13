Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı

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Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Leipzig ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Leipzig deplasmanına çıkıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Olmo, Klostermann, Openda, Xavi, Raum, Schlager, Sesko, Henrichs

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodyrgo, Brahim Diaz, Vini Jr

ARDA GÜLER YEDEKTE

Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Ancelotti'nin şans vermesi durumunda Arda Güler, ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

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