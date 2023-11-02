Tüyler ürperten sözler! Konyaspor nereye koşuyor. Recep Çınar açıkladı

Bu konuda da tek kelam etmiyorlar, ancak kapalı kapılar arkasında verdikleri emanet paraları “nasıl kurtarırız”ın hesaplarını yaptıkları geldiği kulağıma…

Konyaspor düşüyor mu, batıyor mu, bu borç yüküyle yerin yedi kat dibine mi gidiyor, bunların zerre umurunda değil…

Umurlarında olsaydı bu “çöp” transferleri yapmaz, kulübü uçuruma doğru sürüklemezlerdi…

Bu konuya çok girmeyeceğim, ama geçtiğimiz günlerde eski yöneticilerden Cumhur Ünüvar’ın Konyaspor’la ilgili bir demecini okudum ve bu demecin bazı bölümlerini paylaşmanın bir görev olduğunu düşündüm…

Önce Cumhur Ünüvar’ın kim olduğunu kısaca hatırlatmakta yarar var…

Mehmet Oktut ve Mehmet Köseoğlu dönemlerinde As Başkanlık yapmış, Ankara ve İstanbul’da yaşayan önemli bir iş adamı…

Konyaspor’da görev yaptığı dönemlerde, kulübe büyük destek sağlamış, yeşil-beyazlı ekibi sezon başı kamplarında Kemer’deki otelinde ağırlamış samimi bir Konyaspor’lu…

Ağabeyi Süha Ünüvar ile birlikte yüreklerinin Konyaspor için attığını bilenlerdenim…

Cumhur Ünüvar, Konyaspor’un içerisinde bulunduğu durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden bir demeç vermiş…

Gerçekleri ifade ettiği için de aradım kendisini teşekkür ettim…

Keşke, bu kulüpte daha önce de başkanlık yapmış, kulübe hizmet etmiş insanlar da duyarlılık gösterip, en azından sitem etseler!

Ama nerede!

Üyelikten çıkarılmasını öğrendiğinde büyük bir “şok” yaşamış…

Cumhur Ünüvar, “Beni ve benim gibi bu kulübe omuz vermiş insanları üyelikten çıkaran zihniyet, hangi zihniyetse o zihniyete hakkımı helal etmiyorum” dedi…

Haklı mı?

Hem de yer yüzünden gök yüzüne kadar…

Sonra transfer konularına değinmiş…

Ünüvar, “Eski bir yönetici olarak Konyaspor’un bu durumuna üzülmemek mümkün değil. Bu takım bu hale nasıl geldi ya da nasıl getirildi bunun araştırılması lazım. Konyaspor’da bu transferleri kim veya kimler yapıyor, bu oyuncuları alanlar futboldan anlıyor mu? Yanlış, beş para etmez, asla kadroya giremeyecek, Konyaspor’a zerre katkısı olmayan, paralarını alamadıkları için de, kulübü UEFA’lık, FIFA’lık yapan bu oyuncuları kim transfer ediyor? Konyaspor’da akıl almaz, kabul edilemez transferleri gördüğümüzde de insan bunları düşünmeden edemiyor doğrusu. Bu transferleri yapanlar büyük vebal altındalar.”

Konyaspor’u kimsenin rezil etmeye hakkının olmadığının altını çizen Cumhur Ünüvar bir şey daha demiş…

“Başkan Fatih Özgökçen’in tutumunu yanlış buluyorum. Basın toplantısında kendisini eleştirenleri üyelikten atmakla, taraftarlara sertleşmekle ve Konya’nın siyasetçisine, sanayicisine ve yöneticisine, kaba tabirle ayar vermek hiç hoş değil. Çeki-düzen verilecek biri veya birileri varsa, Konyaspor başkanı ve yönetimidir” diyerek uyarıda bulunmuş…

Söylenecek her şeyi söylemiş…

Bunca yazılan, çizilen, söylenenden nasiplerini düşeni alırlar mı?

Bilemem.

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KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNEMLİ

Konyaspor’un lige tutunması, yüzde yüz kazanması, en azından daha sonraki haftalara özgüven taşıması anlamında önemli bir maç…

Daha doğrusu minik de olsa nefes alması gereken maç…

Maçı kazanmak için taraftarlar, futbolcularla birlikte bu maçı oynamalılar…

Dolayısıyla da, hakemin bitiş düdüğüne kadar destek şart…

Skordan bağımsız olarak hem de…

Türkiye Kupasını ve Süper Kupayı müzesinde barındıran, ülkemizi ve şehrimizi Avrupa kupalarında temsil eden 100 yıllık çınarın, yani Konyaspor’un yerinde yeller esmemesi için, el ele vermenin tam da zamanı…

Hesap kitap bilmeyen bir başkanın fahiş transfer harcamalarıyla, bol keseden verdiği primlerle ve lüzumsuz harcamalarla borç batağına saplanan Konyaspor’un bir alt lige gitmemesi için, Karagümrük maçında taraftarların gerekli desteği vermeleri lazım…

Umarım Konya şehri Konyaspor için harekete geçer.