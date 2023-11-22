Tuzlaspor başkanından Ali Koç'u çıldırtacak açıklama. 'Fırıldak Ali' sözlerinin perde arkasını anlattı

Radyospor'a konuşan Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’a fırıldak Ali dediği için pişman olmadığını söyleyen İlhanlı, “Fenerbahçe camiasıyla bizim sıkıntımız olamaz. Biz, insanın verdiği sözü yerine getirmeyenine fırıldak diyoruz. Bizim yüzde 30 hakkımız gasp edildi. Sözüne itibar ettik, bu anlamda fırıldak dedik. Yine olsa yine söylerim” dedi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor hakkındaki iddilarını gündeme getirmiş ve bunların araştırılmasını istemişti.

Bunun üzerine "Fırıldak Ali" başlıklı bir yazı yayınlayan Tuzalaspor "Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir." ifadelerini kullanmıştı.