Tuzlaspor başkanından Ali Koç'u çıldırtacak açıklama. 'Fırıldak Ali' sözlerinin perde arkasını anlattı

Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı Ali Koç'a, 'Fırıldak Ali' dedikleri için pişman olmadıklarını söyledi

KAYNAK: Haber Merkezi
Tuzlaspor başkanından Ali Koç'u çıldırtacak açıklama. 'Fırıldak Ali' sözlerinin perde arkasını anlattı

Radyospor'a konuşan Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’a fırıldak Ali dediği için pişman olmadığını söyleyen İlhanlı, “Fenerbahçe camiasıyla bizim sıkıntımız olamaz. Biz, insanın verdiği sözü yerine getirmeyenine fırıldak diyoruz. Bizim yüzde 30 hakkımız gasp edildi. Sözüne itibar ettik, bu anlamda fırıldak dedik. Yine olsa yine söylerim” dedi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor hakkındaki iddilarını gündeme getirmiş ve bunların araştırılmasını istemişti.

Bunun üzerine "Fırıldak Ali" başlıklı bir yazı yayınlayan Tuzalaspor "Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! Ekonomi
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi Gündem
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi
2 FETÖ mensubu yakalandı Gündem
2 FETÖ mensubu yakalandı
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı Ekonomi
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı? Gündem
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı?
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Gündem
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı