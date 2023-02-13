13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dini cemaatler açıklamazken evrimciler topladıkları bağışı açıkladı

Dini cemaatler açıklamazken evrimciler topladıkları bağışı açıkladı

Türkiye'nin sayılı bilim ekiplerinden Evrim Ağacı, 100 saatlik kesintisiz canlı yayın yaparak topladıkları bağış miktarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 18:18
Takip Et

Dini cemaatlerin açıklamadığı bağışları evrimciler açıkladı

Dini cemaatler açıklamazken evrimciler topladıkları bağışı açıkladı
+
Aa
-

Türkiye'nin en popüler bilim temalı kanallarından "Evrim Ağacı" Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı 100 saatlik kesintisiz canlı yayın ile depremzedeler için 612 bin dolar (11 milyon 542 bin TL) bağış topladığını açıkladı.

TÜM TÜRKİYE DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile artçı depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) dahil olmak üzere sosyal medyada kalabalık izleyici kitlesi olan sosyal medya hesapları depremden etkilenen 10 şehre yardım edebilmek için bağış topladı.

Bazı dini cemaatler deprem bölgesine yardım etmek için topladıkları bağışın miktarını açıklamadı.

11 MİLYONDAN FAZLA BAĞIŞ TOPLADILAR

Tüm bunlar olurken YouTube platformunda 2,3 milyon abone ve Twitch'te 72 bin takipçisi olan "Evrim Ağacı" kanalı depremden etkilenen vatandaşlar için tam 612 bin dolar (11 milyon 542 bin TL) bağış topladığını açıkladı.

Twitch ve YouTube platformlarından 100 saat kesintisiz bir şekilde bağış yayını yapan kanal, topladığı bağışın miktarını Twitter adresinden duyurdu.

Evrim Ağacı kanalı paylaşım platformlarında bilim temalı içerikleriyle tanınıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
7
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kazakistan’da depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı
﻿Kazakistan’da depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı
﻿Kazakistan’da depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı
﻿Depremin en acı karesi
﻿Depremin en acı karesi
﻿Depremin en acı karesi
﻿Enkaz altında kalan inek kurtarıldı
﻿Enkaz altında kalan inek kurtarıldı
﻿Enkaz altında kalan inek kurtarıldı
﻿Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor
﻿Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor
﻿Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.