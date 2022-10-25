Twitter çalışanlarından Elon Musk'a tepki dolu mektup

Time’da yer alan habere göre Twitter çalışanları, “Söz konusu olay gerçekleşirse Twitter’ın halka açık sohbete hizmet etme yeteneğine zarar verecek. Bu büyüklükteki bir tehdit pervasızdır, kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin platformumuza olan güvenini sarsar. Bu tarz göz korkutma eylemlerinin etik olmadığını belirtmek istiyoruz.” dedi.

Mektupta çalışan sayısının 2.000 kişiye düşmesi durumunda şirket açısından sorun oluşacağı vurgulandı. Çalışanlara yönelik tehdidin Twitter’ın geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirten ekip, “İşimizi sürekli taciz ve tehdit ortamında yapmamız mümkün değil. Bu ihmalkar işten çıkarma tehditlerine son verilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Musk’ın olası satın alımıyla ilgili devam eden tartışmalarına yanıt veren mektupta, “Satın alım sürecinde onurlu davranılması gerekiyor. Bununla birlikte, milyarderler tarafından oynanan bir oyunda çalışanların sadece piyonlar olarak görülmesi kötü bir durum.” cümleleri yer aldı.

Ayrıca dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Apple çalışanlarının istediği uzaktan çalışma konseptine karşı çıkıyor. Twitter çalışanları, pandemi süreciyle birlikte elde ettikleri uzaktan çalışma hakkının Musk tarafından kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Şirket çalışanları, mesai arkadaşlarının mektubu onayladığında mektubu kamuouyu ile paylaşılacaklarını açıkladı. Mektubun henüz kaç kişi tarafından imzalandığı ve ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmemektedir.