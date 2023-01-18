Twitter kullanıcıları uygulamayı terk ediyor. Elon Musk'ın tepkisi dikkat çekti

Twitter’ın üçüncü taraf uygulamalarından olan Tweetbot ve Twitterrific'in kapatıldığı ortaya çıktı. Bu uygulamaların kapatılmasından sonra hiç bir açıklama yapılmadı. Twitter için birçok alanda farklı ayrıcalıklar sunan ve sadece tweetlerin öne çıktığı uygulamanın arayüzüyle kullanıcılara hizmet verdiği biliniyordu. Bu uygulamalar kaldırılınca da kullanıcılar da Twitter'ı bir bir terk etmeye başladı.

TWITTER KULLANICILARI UYGULAMAYI TERK EDİYOR

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Tweetbot ve Twitterrific kullanıcıları, herhangi bir açıklama yapmadan üçüncü taraf uygulamalarının kapatılması üzerine ise Twitter sahibi ve CEO’sunun bu durumu görmezden gelemeyeceğini ifade etmişti. Üçüncü taraf uygulamalarını kullanan kişiler, bu durumun korkunç derecede profesyonelce olmadığını söyleyerek platformdan ayrıldıklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Ayrıca iki gün üçüncü taraf uygulamaların reklam gelirlerinin önüne geçtiği için Elon Musk’ın kasıtlı olarak bunu gerçekleştirdiği haberleri de ortaya çıktı. Bir Tweetbot kullanıcısı, Insider için verdiği röportajda Mastodon’a geçiş yaptığını da belirterek şu sözleri söyledi:

“Twitter’dan tamamen iletişim eksikliği ve bunun kesinlikle hiçbir uyarı olmadan gerçekleşmesi son derece profesyonelce değil ve öfke uyandırıyor.”

Bir Twitterrific kullanıcısı ise konuyla ilgili şu sözleri ekledi:

“Twitter bu rotayı izlemeye devam ederse kesinlikle Twitter kullanımımı azaltacağım. Sonunda Twitter’ı kesin olarak bırakmam için beni motive eden şey bu olabilir.”