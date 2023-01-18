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Twitter'ın yöneticilerinden şok eden itiraf. Kasıtlı olarak engellenmiş

Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı sosyal medya uygulaması Twitter'da üçüncü taraf uygulamalarının kasıtlı olarak engellendiği yöneticiler tarafından itiraf edildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:34
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Twitter yöneticileri üçüncü taraf uygulamalarını kasıtlı olarak engelledi

Twitter'ın yöneticilerinden şok eden itiraf. Kasıtlı olarak engellenmiş
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Elon Musk’ın Twitter’ı almasından sonra Twitter kullanıcıları ve üçüncü taraf uygulamaları siteden ayrılmaya başladı. Tweetbot ve Twitterrific'in, geçtiğimiz haftadan itibaren çalışmadığı ifade edildi. Bunun nedeni ise bugüne kadar belli değildi.

TWITTER YÖNETİMİ ERİŞİMİ KISITLADIĞINI KABUL ETTİ

Twitter Developer hesabından yapılan bir paylaşımda “Twitter uzun süredir devam eden API kurallarını uyguluyor. Bu, bazı uygulamaların çalışmamasına neden olabilir.” açıklamalarında bulundu. Bu da uygulamaların bozulmaya başlamasından itibaren Twitter’ın sorunla ilgili ilk açıklaması olduğu ortaya çıktı.

KASITLI KESİNTİLER YAŞANDI

Bir Twitter mühendisinin çalışanlara üçüncü taraf kesintilerinin “kasıtlı” olduğunu ve nedenini söylemediği bildirildi. Şirketin açıklaması, uygulamaların hangi API kurallarını ihlal ettiğini de belirtmedi. Geliştiricilerden en az birine göre onlara da hangi kuralları çiğnedikleri söylenmedi.

Tweetbot ortak üreticisi Paul Haddad, bu konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Bahsi edilen paylaşımında, “Uzun süredir devam eden API kuralını çiğnediği için Twittter’dan herkesin önünde özür dilemek istiyorum.” açıklamalarında bulundu. Ayrıca Tweetbot uygulaması hafta sonu kısa bir süreliğine tekrar aktif oldu. Haddad, bir açıklamasında “Twitter’daki herhangi bir seviyeden hala hiçbir şey duymadık. Son 10 yıldır bilmeden çiğnediğimiz uzun süredir devam eden bir kural varsa mümkünse ona uyabilmek için ne olduğu bilmek isteriz.” dedi.

Bu açıklama sonrası Twitter’dan herhangi bir yanıt gelmedi.

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