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Yargıtay'dan Twitter kullanıcılarını ilgilendiren karar! ‘Retweet’ yaparken iki kere düşünün

Yargıtay, milyonlarca sosyal medya kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay, başka bir hesaptaki hakareti paylaşmanın 'hakaret suçunu' içerdiğine hükmetti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:50
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Twitter kullanırken dikkat. Retweet yaparken bir değil iki kere düşünün. Yargıtay kararı açıkladı sizde suç işliyor olabilirsiniz

Yargıtay'dan Twitter kullanıcılarını ilgilendiren karar! ‘Retweet’ yaparken iki kere düşünün
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Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiren karar Yargıtay'dan geldi. Karara göre; kendi hesabından, başka bir hesaptaki hakaret içeren paylaşımın 'retweet' edilmesinin hakaret suçunu içerdiğine hükmedildi.

Dosyada yer alan bilgiye göre; davacı, kendi hesabından, başka bir hesaptaki hakaret içeren 'pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz' ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.

YETERLİ DELİL VAR

Türkiye Gazetesi’nden Yeşim Eraslan’ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma tebliğnamesiyle dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu @… kullanıcı adlı Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının, hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil niteliği taşıdığına dikkat çekerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

MAHKEMECE İNCELENMELİ

Kararda, Cumhuriyet Savcısı'nın, ihbar veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı, toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyeceği hatırlatıldı.

Şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu @… kullanıcı adlı Twitter hesabından müştekiden bahsedilerek paylaşımlar yapıldığının, mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği konusunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğunun açık olduğuna dikkat çekilen kararda, "Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır" denildi.

 

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