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Türkiye'nin Tumblr'a erişimi engellendi. Müstehcen içeriklere izin verilmişti

Bir sosyal paylaşım uygulaması olan Tumblr'da müstehcen içeriklerin yayınlanmasına izin verilmişti. Tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişim olanağı engellendi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:29
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Türkiye'nin Tumblr'a erişimi engellendi

Türkiye'nin Tumblr'a erişimi engellendi. Müstehcen içeriklere izin verilmişti
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Sosyal paylaşım sitesi olan Tumblr'da fotoğraf ve video içerikleri paylaşılabiliyordu. Çok yönlü bir sosyal medya platformu olan Tumblr'a, Türkiye'de erişim engeli getirildiği açıklandı.

Ağırlıklı olarak gençlerin kullandığı Tumblr'a, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarihli ve 2022/3144 sayılı kararıyla engel getirildi.


ÇIPLAKLIK KARARI VERİLMİŞ VE MÜSTEHCEN YAYINLARA İZİN VERİLMİŞTİ

Tumblr, 2018'de getirilen müstehcen içerik yasağını kaldırdığını duyurdu. Tumblr, müstehcen içeriği yasakladığını açıkladıktan dört yıl sonra yine bu tarz içeriklere izin vermeye başlayacak. Sosyal medya uygulamasına göre müstehcen, yetişkinlere yönelik ve cinsel temalı içerikler, Tumblr'ın eylül ayında kullanıma sunduğu bir sistem olan topluluk etiketleriyle etiketlendiği sürece sorun yaratmayacak. Ancak cinsellik içeren eylemlerin görsel tasvirleri Tumblr'da yasak olmaya devam edecek.

Tumblr'ın içerik politikalarının geri kalanı aynı kalacak ve nefret, spam, şiddet içeren tehditler veya yasa dışı herhangi bir şeye hala izin verilmeyecek.

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