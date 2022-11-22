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Twitter'a soruşturma açıldı. Elon Musk şirketi yeni satın almıştı

Elon Musk daha uygulamayı satın almadan önce, Twitter'a ifade özgürlüğü getireceğini açıklamıştı. Ancak Musk'ın bu tutumunun Almanya'daki bazı kuralları ihlal ettiği ifade edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:08
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Twitter yönetimi Almanya'da incelemeye alındı

Twitter'a soruşturma açıldı. Elon Musk şirketi yeni satın almıştı
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Twitter'a ifade özgürlüğünü getirmek isteyen Elon Musk'ın Almanya’nın bazı yasalarını çiğniyor olabileceği iddia edildi. Nefret söylemini yasa dışı kabul eden ülke bu söylemlerin platformdan kaldırılmasını zorunlu tuttu.

Almanya’daki sosyal medya uygulamalarını inceleyen yasa, Musk’ın Twitter’ı yönetme şekli ile ters düşmektedir. 

Almanya'da bulunan bir hukuk firması  Twitter’ın yeni yönetiminin inceleneceğini ve Perşembe günü ilk duruşmanın yapılacağını belirtti. Duruşma sonrasında Twitter’ın 50 milyon euroya kadar para cezası alacağı düşünülüyor.

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