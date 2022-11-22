Twitter'a soruşturma açıldı. Elon Musk şirketi yeni satın almıştı

Twitter'a ifade özgürlüğünü getirmek isteyen Elon Musk'ın Almanya’nın bazı yasalarını çiğniyor olabileceği iddia edildi. Nefret söylemini yasa dışı kabul eden ülke bu söylemlerin platformdan kaldırılmasını zorunlu tuttu.

Almanya’daki sosyal medya uygulamalarını inceleyen yasa, Musk’ın Twitter’ı yönetme şekli ile ters düşmektedir.

Almanya'da bulunan bir hukuk firması Twitter’ın yeni yönetiminin inceleneceğini ve Perşembe günü ilk duruşmanın yapılacağını belirtti. Duruşma sonrasında Twitter’ın 50 milyon euroya kadar para cezası alacağı düşünülüyor.