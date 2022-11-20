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Elon Musk konuya ilişkin anket açmıştı. Trump Twitter için kararını verdi

Elon Musk, Trump'ın Twitter hesabının tekrar açılması ihtimalini kullancılara sormuştu. Eski ABD Başkanı Trump konuya ilişkin kararını verdi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 18:23
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Elon Musk konuya ilişkin anket açmıştı. Trump Twitter için kararını verdi

Elon Musk konuya ilişkin anket açmıştı. Trump Twitter için kararını verdi
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Geçtiğimiz günlerde Twitter’ı satın alan Elon Musk eski Başkan Donald Trump’ın hesabını yeniden aktif hale getirme kararı aldı ama Trump sosyal medya platformuna geri dönmeyeceğini açıkladı.

Trump Twitter’a dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını kaydetti.

VoA Türkçe'nin haberine göre, Trump’ın hesabının yeniden aktif hale getirilmesi için Twitter kullanıcıları arasında yapılan oylamada kullanıcıların yüzde 51,8’i hesabın yeniden açılması için oy kullandı.

Oylamanın ardından da Musk, “İnsanlar konuştu, Trump’ın hesabı yeniden açılacak” şeklinde tweet attı.

Trump’ın hesabı 6 Ocak Kongre baskınından sonra şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Yasak öncesi Trump’ın 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu.

Trump konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya Twitter’a dönmek için bir neden görmediğini kaydetti.

Eski Amerika Başkanı, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’a bağlı kalacağını belirtti.

Trump’ın Truth Social’da 4,5 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Trump’a göre Truth Social Twitter’dan daha iyi kullanıcı katılımına sahip.

Salı günü yeniden başkanlık yarışında adaylığını açıklayan Trump Musk’ı her zaman sevdiğini söylüyor. Bununla birlikte Donald Trump Twitter’ın siber saldırılar, sahte hesaplarla problemler yaşadığını kaydediyor.

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Sedat
20.11.2022 18:42
Twitter, Facebook ve benzeri uygulamalar ABD devletinin kontrolündedir hiç biri güvenli değildir.  
 
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