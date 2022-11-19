Elon Musk Twitter'ın kurallarını yine değiştirdi

Elon Musk satın aldıktan sonra gündemden düşmeyen mikroblog platformu Twitter ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kullanım koşullarında bir değişiklik yapan Twitter yönetimi, platformdaki yeni hesaplar ile ilgili önemli bir karar aldı.

WebTekno'nun haberine göre; Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonraki önemli hamlelerinden bir tanesi, doğrulanmış hesap rozetleriyle ilgiliydi. Karara göre tüm Twitter kullanıcıları, doğrulanmış hesap rozeti, yani mavi tik alabilecekti.

Bunun için sunulan koşul, aylık 8 dolar ödeyip Twitter Blue abonesi olmaktı. Ancak bu kararın uygulamaya konmasıyla Twitter'da tam anlamıyla kaos çıktı. Zira sahte hesaplar parayı basıp, mavi tik almaya başladı.

Alınan yeni kararsa önüne gelen herkesin mavi tik satın alamayacağını gözler önüne seriyor.

90 GÜN ŞARTI GELDİ

Twitter'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Twitter'da yeni bir hesap açıldığında bu hesaba Twitter Blue aboneliği verilmeyecek. Abonelik hakkına erişilmesi için hesap açıldıktan sonra 90 gün geçmesi gerekecek.

Ayrıca Twitter yönetimi, bir hesap için 90 günlük sınırdan fazlasını da isteyebilecek. Sahte olduğu düşünülen hesaplar, daha uzun bekleme sürelerine sahip olacaklar.

Bu arada; Twitter Blue abonelik sisteminin şu an için kapalı olduğunu da belirtelim. Elon Musk'ın açıklamasına göre kullanıcılar, 29 Kasım'a kadar Twitter Blue abonesi olamayacaklar.

O tarihten sonra da yalnızca ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki iOS kullanıcıları, Twitter Blue aboneliği satın alabilecekler. Yeni dönemde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.