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Twitter’da bir kullanıcı filmi 50 parçaya bölerek tek tek tweetle paylaştı. Elon Musk ne diyecek

Twitter'daki bir kullanıcı bir filmi 50 parçaya bölerek paylaştı. Şu an için tepkisiz kalan sosyal medya uygulamasının sahibi Elon Musk adına konuşan medya şirketi çalışanları, film paylaşımı yapan kullanıcının bazı yasal koşullara denk gelebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:27
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Twitter'a sinema filmi yükleyen kullanıcıya Elon Musk ne diyecek

Twitter’da bir kullanıcı filmi 50 parçaya bölerek tek tek tweetle paylaştı. Elon Musk ne diyecek
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Forbes'in haberinde yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nın tamamını iki dakikalık parçalar halindeki 50 tweet'lik bir diziyle Twitter'a yükledi. Kullanıcının imza attığı bu olay platform içerisinde bir anda viral oldu. Hesap sonra ise askıya alındı.

Uygulamada bir yayından kaldırma gerçekleştiğinde "bu medya oynatılamıyor" mesajının görülüyordu. Tweet ve hesap açık oluyor, ancak medya kaldırılıyordu. Ancak bu kez, hesabın askıya alınma şeklinden yola çıkarak Twitter'daki birinin tüm hesabı manuel olarak, kendi elleriyle askıya aldığı öne sürüldü.

Ayrıca askıya alınan hesaptan gelen tweetlerin mobilde hala görülebildiği, filmin telefonda görüntülenen bir tweet'te oynayabildiği belirtildi. Hesabın askıya alınmasının kalıcı bir eseri olduğu ifade edilirken, söz konusu tweet'lerin masaüstünde görülemediği ancak favorilemiş olanlar için hala aktif olarak görüntülenebilir durumda oldukları açıklandı.

Telif hakkı sisteminin bozuk göründüğü ifade edildi. Bu özel hesap askıya alındı, fakat iddialara göre yalnızca viral olduğu ve orada çalışan biri tarafından tespit edildiği için askıya alındı.

Bu duruma ek olarak başka bir kullanıcı da başka bir filmi, 1995 yapımı Hackers'ı benzer bir şekilde Twitter'a yükledi.

Ancak bu kullanıcının hesabı da askıya alındı.

TWITTER BAZI YASAL SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Medya şirketleri çalışanları yaptıkları açıklamalarda, Twitter bazı yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir olarak yorumlandı. Haberde yer alan sorunları kullanıcıların hızlı bir şekilde çözmeleri gerektiği belirtildi. Elon Musk'ın bu konu hakkında nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu oldu.

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