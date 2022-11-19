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  • Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı

Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı

Elon Musk, geçen yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan Donald Trump için 'Trump Twitter'a dönsün mü?' anketi başlattı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 22:50
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Twitterın yeni patronu Elon Musk Trump için anket açtı

Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
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ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Musk son olarak, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlattı.

"ANKETİ İZLEMEK HEYECAN VERİCİ"

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı.

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 52,3'ü "Evet" derken, yüzde 47,7'si "Hayır" oyu kullandı. Musk, Twitter üzerinden, "Trump, Twitter'a dönsün mü?" isimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, "Trump anketini izlemek heyecan verici" paylaşımını yaptı.

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

 

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