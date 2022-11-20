ABD'li medya devi Twitter'ı boykot etti. Elon Musk'tan medya devine şaşırtan yanıt

CBS News adlı ABD'li medya şirketi Elon Musk'ın Twitter'ın başına geçmesinin ardından platformdan ayrılan ilk büyük medya kuruluşu olduğunu açıkladı. Dev haber ağı, cuma gün yayınlanan "CBS Evening News with Norah O'Donnell" programında Twitter'ı askıya aldıklarını resmen doğruladı.

Haber programı, yayınına Musk'ın bu hafta başında çalışanlarına "Ya sıkı iş yükünü üstlenirsiniz ya da şirketten ayrılırsınız" demiş ve "ültimatom" vermesinin ardından yayılan istifa dalgasıyla başladığını duyurmuştu. CBS News muhabiri Jonathan Vigliotti, "Twitter Kargaşası" başlıklı haberi, "Bu gece, Twitter'ın geleceğine ilişkin sorular artarken, Elon Musk sabit planı olduğuna yönelik pek bir güvence vermiyor. Üstüne bir de 'Twitter bundan sonra ne yapmalı?' diye tweet atıyor" diyerek sundu.

Haberde, Twitter'ın Musk yönetiminin, "Kesinlikle korku, belirsizlik ve endişe yayan bir yaklaşım" takındığını öne sürülürken, işten çıkarılan eski bir mühendisin sözlerine de yer verildi.

ELON MUSK: 'ÇOK DA UMURUMDA'

Programın ortasında Vigliotti, sözkonusu medya kuruluşunun Twitter kullanımını durdurma kararını bildirdi.Vigliotti, "Twitter çevresinde dönen belirsizlik sebebiyle CBS News, ihtiyatlı olmak adına platformu gözlemlemeye devam etse de sözkonusu sitedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı" dedi. Kanalın duyurusu Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Gazeteci Timothy Burke şu tweeti attı:

"Bana bunun CBS'e ait tüm kuruluşlar için geçerli olduğu söylendi. CBS News daha önce de aynı dili kullanarak Twitter'da artık aktif olmayacağını duyurmuştu."

CBS News'un Twitter'ı askıya aldığı Twitter'dan duyuran The New York Post'un paylaşımının altına Elon Musk da, "Bu kararı kim verdi? Aman boşverin, çok da umurumda" tepkisini verdi.