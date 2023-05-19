Twitter'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik. Elon Musk duyurdu

Elon Musk Twitter Blue Verified abonelerinin artık artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebileceğini açıkladı.

Twitter'a kullanıcıları sevindirecek yeni özellik. Elon Musk duyurdu

Editör: Ersoy Özdem

Elon Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini söyledi.

Musk paylaşımında "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" ifadelerini kullandı.

"BU YENİLİK HIZLA BÜYÜYECEK"

Elon Musk, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Twitter'ın en son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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