3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Twitter'da "İnşallah maşallah" tartışması. Özgür Demirtaş yanıt verdi hesabında sosyolog yazan takipçi cevap veremedi

Twitter'da "İnşallah maşallah" tartışması. Özgür Demirtaş yanıt verdi hesabında sosyolog yazan takipçi cevap veremedi

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "İnşallah maşallah diyerek dünya gücü olmuş ülke göster hesabımı kapatacağım…" dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:40
Takip Et

Özgür Demirtaş yanıt verdi hesabında sosyolog yazan takipçi cevap veremedi

Twitter'da ''İnşallah maşallah'' tartışması. Özgür Demirtaş yanıt verdi hesabında sosyolog yazan takipçi cevap veremedi
+
Aa
-

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Duaya ve duanın gücüne inanıyoruz" diyen bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Demirtaş, "Bana bir tane sadece inşallah maşallah diyerek dünya gücü olmuş ülke göster." dedi.

Bir Twitter kullanıcısının sözleri üzerine Özgür Demirtaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Özgür Demirtaş ile bir sosyal medya kullanıcısı arasında "inşallah maşallah" tartışması yaşandı.

Sosyal medyadaki tartışma Özgür Demirtaş'ın “Sadece” İnşallah’la , Maşallah’la olmaz Olsaydı: En çok inşallah diyen toplumlar. En ileri toplumlar olurdu… Değiller!" diye attığı bir tweetten başladı. 

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcısı da "Duaya ve duanın gücüne inanıyoruz. Dua ordusu galip gelmeden kılıç ordusu galip gelemez" diyerek kendini savundu. 

Demirtaş da sosyal medya kullanıcısına "Bana bir tane SADECE inşallah maşallah diyerek Dünya gücü olmuş ülke göster hesabımı kapatacağım… Neyse söyleyemeyeceğine göre devam…" yanıtını verdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Günay ÖZTÜRK
3.09.2022 18:10
Dua ile gönlünüzü yumuşatır huzur bulursunuz ama hiç bir zaman maddi imkan sağlanmaz o yüzden 8 günlük ömre 9 gün çalışın derler  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
1
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
2
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
3
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
4
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
5
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
6
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı
7
﻿Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Ünsal Ban tutuklandı
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten saldırı açıklaması
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi yorumu
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Didim'de makilik alanda iki kişinin cansız bedeni bulundu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.