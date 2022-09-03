Twitter'da ''İnşallah maşallah'' tartışması. Özgür Demirtaş yanıt verdi hesabında sosyolog yazan takipçi cevap veremedi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Duaya ve duanın gücüne inanıyoruz" diyen bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Demirtaş, "Bana bir tane sadece inşallah maşallah diyerek dünya gücü olmuş ülke göster." dedi.

Bir Twitter kullanıcısının sözleri üzerine Özgür Demirtaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Demirtaş ile bir sosyal medya kullanıcısı arasında "inşallah maşallah" tartışması yaşandı.

Sosyal medyadaki tartışma Özgür Demirtaş'ın “Sadece” İnşallah’la , Maşallah’la olmaz Olsaydı: En çok inşallah diyen toplumlar. En ileri toplumlar olurdu… Değiller!" diye attığı bir tweetten başladı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcısı da "Duaya ve duanın gücüne inanıyoruz. Dua ordusu galip gelmeden kılıç ordusu galip gelemez" diyerek kendini savundu.

Demirtaş da sosyal medya kullanıcısına "Bana bir tane SADECE inşallah maşallah diyerek Dünya gücü olmuş ülke göster hesabımı kapatacağım… Neyse söyleyemeyeceğine göre devam…" yanıtını verdi.