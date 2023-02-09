9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kıvanç Tatlıtuğ yürekleri dağladı. Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ yürekleri dağladı. Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu

Depremzedelere verdiği destekle "Helal olsun" dedirten Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'yi sarsan depremle ilgili TV100'e özel açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:27
Takip Et

Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ yürekleri dağladı.

Kıvanç Tatlıtuğ yürekleri dağladı. Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu
+
Aa
-

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, Türkiye'yi sarsan iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ AHBAP'la ortak çalışarak deprem bölgesindeki yaraları sarmaya yardımcı olurken, TV100'e özel açıklamalarda bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Oktay Kaynarca Haluk Levent’le deprem bölgesi için faaliyet planını belirleyecek. Ünlü aktör yaşadığı üzüntüyü “Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” sözleriyle ifade etti.


Yardımsever kimliğiyle tanınan Kıvanç Tatlıtuğ “Her zaman olduğu gibi yine AHBAP’la çalışıyorum. Haluk Levent’le ortak hareket edip ne gerekiyorsa onu yapacağım. Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diye konuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
3
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
7
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.