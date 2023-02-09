Kıvanç Tatlıtuğ yürekleri dağladı. Türkiye'yi sarsan depremle ilgili konuştu

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, Türkiye'yi sarsan iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ AHBAP'la ortak çalışarak deprem bölgesindeki yaraları sarmaya yardımcı olurken, TV100'e özel açıklamalarda bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Oktay Kaynarca Haluk Levent’le deprem bölgesi için faaliyet planını belirleyecek. Ünlü aktör yaşadığı üzüntüyü “Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” sözleriyle ifade etti.



Yardımsever kimliğiyle tanınan Kıvanç Tatlıtuğ “Her zaman olduğu gibi yine AHBAP’la çalışıyorum. Haluk Levent’le ortak hareket edip ne gerekiyorsa onu yapacağım. Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diye konuştu.