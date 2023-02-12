Twitter'da ortaya çıkan hata Elon Musk'ı kızdırdı

Gizmodo tarafından yapılan görüşmelere göre, profilleri Twitter Blue doğrulama işaretlerine sahip birden fazla kullanıcı haftalardır, hatta aylardır Twitter Blue için ödeme yapmadıklarını belirtti. “THE Cumshot Gamer” adlı bir Twitter kullanıcısı, hesaplarının Twitter Blue bölümünü gösterdiği bir video paylaştı.

Bu sayfa, Twitter Blue'ya abone olmalarını istiyordu. Herkese açık profilde ise “Bu hesap, Twitter Blue'ya abone olduğu için doğrulandı” yazan bir açılır pencereye sahip mavi bir onay işareti görülüyor.

Bu hatanın ne kadar yaygın olduğu henüz belli değil. Twitter’ın muazzam işten çıkarmalarının ardından bir halkla ilişkiler departmanının bulunmaması da herhangi bir açıklama almayı zorlaştırıyor.