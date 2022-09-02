Tweet düzenleme özelliği uygulamada teste başladı. İlk olarak Elon Musk istemişti

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Twitter uygulamasının yeni bir haber kaynağı olduğu ve en hızlı haber yayma uygulaması olduğu bu günlerde Elon Musk, uygulamayı satın alma sürecinde yöneticilerden 'bilgi dezenformasyonunu' önlemek için bir güncelleme talep etmişti. Ancak Twitter yönetiminin, Elon Musk'ın ilk isteği olan sahte hesap sayısını net olarak belirtmediği gibi tweet düzenleme özelliğini de uygulamaya getirmemişti.

Tweet düzenleme düğmesi, atılan tweet’lerin yeniden güncellenmesini sağlamaktaydı. Ancak bu güncelleme belirli bir sınırlamalar bulunmaktadır. Twitter yönetimi bu düzenleme için kullanıcılara 30 dakika sınırlaması vermektedir. Sonrasında ise düzenleme butonunun otomatik olarak kaybolacağı ifade edildi.

Şirket, bu özelliğini ilk olarak ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue’ya getireceğini söyledi. Özelliğin ne zaman ücretsiz aboneliklere geleceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter yönetimi "Düzenlenmiş bir Tweet görürseniz, bunun nedeni düzenleme düğmesini test etmemizdir. Bunu deniyoruz ve iyi olacak." ifadelerini kullandı.