Elon Musk: Twitter çalışanlarını kovacağım

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın Twitter’ı alma süreci bu yılın başından itibaren sürüyor. Musk’ın, CEO’su olduğu şirketler adına bazı planlar yaptığı u planlar arasında Twitter’ın da yer aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Washington Post’ta yer alan raporlara göre; eğer Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi gerçekleşirse yaklaşık 5.600 Twitter çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Twitter’da çok konuşulan bu iddialar sonrasında Twitter yöneticileri ve üst düzey yatırımcıların şirket çalışanlarını sakinleştirmeye çalıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Platformun genel hukuk danışmanı şu ifadeleri kullandı:

Alıcının (Elon Musk) planlarını yakından takip eden herhangi bir onayımız yok ve söylentileri veya sızdırılmış belgeleri takip etmemenizi, bunun yerine bizden ve alıcıdan doğrudan gerçekleri beklemenizi tavsiye ediyoruz.

Sosyal medyaya sızdırılan şirket içi konuşma gönderilerine göre çalışanlar endişeli. Ancak anlaşma şartlarına göre Musk, Twitter çalışanlarına bir yıl boyunca maaşlarını ve yan haklarını ödemeye devam edecek.