Elon Musk’ın sadece bir yılda kaybettiği para ABD’in bütçe açığının yarısı kadar

Forbes'in hesaplamalarına göre Musk'ın serveti, 4 Kasım 2021'de 320,3 milyar dolardan 20 Ekim 2022'de 209,4 milyar dolara düştü. Bu kaybın esas olarak Tesla hissesinin fiyatındaki keskin düşten kaynaklandığı belirtiliyor. Dergi yalnızca bu ay Musk'ın servetinin 28 milyar dolar eksildiğini ekledi.

Yatırım danışmanlığı şirketi Miller Tabak + Co.'nun baş pazar stratejisti Matt Maley, dergiye gönderdiği bir e-postada, Musk'un yüksek fiyatlı arabalar sattığını, bu nedenle ekonomik durgunluk döneminin onun için "iyi olmayacağını" kaydetti.

Forbes, Musk'ın Twitter'ı satın alma ve bunu yapmak için Tesla hisselerini satma konusundaki tartışmalı planlarının, "sorumsuzca" olduğunu ve fazla ödeme yaptığına inanan yatırımcıları soğuttuğunu ekledi.

Fakat servetinin 3'te 1'ini kaybetmesine karşın Musk hâlâ dünyanın en zengin patronu konumunda.

ABD BÜTÇESİ AĞUSTOSTA 220 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayında bütçe dengesi raporunu yayımlamıştı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona eren 2022 mali yılının ağustos ayında, federal hükümetin bütçe açığı 220 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 arttı.