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Twitter'daki 'Mavi Tik'in Türkiye fiyatı belli oldu

Twitter’ı yeni patronu Elon Musk, sosyal medya platformunda bazı değişikler yapacağını açıklamış ve ilk icraat olarak ise ‘Mavi Tik’ özelliğinin ücretli olacağını belirtmişti. 'Mavi Tik'ın Türkiye fiyatı aylık 109.99 TL olarak belirlendi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 07:49
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Twitter’ı yeni patronu Elon Musk paralı olacağını açıklamıştı. Twitter'daki 'Mavi Tik'in Türkiye fiyatı belli oldu. Mavi Tik nedir. Mavi Tik nasıl alınır

Twitter'daki 'Mavi Tik'in Türkiye fiyatı belli oldu
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Norm Haber'de yer alan bilgilere göre, Musk, Twitter'da onaylanmış hesap sahiplerine verilen 'Mavi Tik'in büyük eleştirilere rağmen ücretli olacağını duyurmuştu. ABD'de 8 Dolar olarak uygulanmaya başlanan 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.

“Mavi tiki olan ve olmayanlar için ‘lord ve köylü’ benzeri sistem saçmalık” şeklinde paylaşımda bulunan Musk, “Güç insanlara geçmeli. Mavi tik için aylık 8 dolar ödenecek” demişti.

Ünlü yazar ve yapımcı Stephen King’in “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? S....., onlar bana ödeme yapmalı” şeklindeki paylaşımına Musk, “Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor ama 8 dolara ne dersiniz?” şeklinde cevap vermişti.

MAVİ TİK NEDİR?

Twitter’da ‘mavi tik’ işareti onaylanmış hesaplara verilen bir özellik olarak biliniyor. Bu işareti almak için kullanıcıların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Şirket bunları ‘tanınmışlık’, ‘orijinallik’ ve ‘aktiflik’ olarak sıralıyor. ‘Mavi tik’ yani onaylanmış hesaba sahip olmak için ünlü, devlet adamı, devlet kurumu, gazeteci, yazar, tanınmış şirket, kâr amacı gütmeyen kuruluş, Haber kuruluşu, spor kulübü vb. olmak ve bunu kanıtlamak gerekiyor. 

Kanıtlamayan kişi ve kuruluşlara bu onay verilmiyor. Twitter’ın 240 milyon adet kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kullanıcıların yaklaşık 50 milyonunun ‘bot’ diye tabir edilen sahte hesaplardan oluştuğu tahmin ediliyor. Yine ‘mavi tik’ yani onaylanmış kullanıcı sayısının da toplam kullanıcı sayısının yüzde 20’sine ancak ulaşabildiği biliniyor. Kısacası 240 milyon kullanıcının yaklaşık olarak 48 milyonunda ‘mavi tik’ özelliği aktif olarak yer alıyor.

MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter'da Mavi Tik almak için e-posta hesabı ve telefon numarası ile onaylanmış bir hesaba sahip olunmalı. Bunun yanı sıra Twitter tarafından sunulan kategorilerden birinde yer alınması gerekiyor.

Bilgileriniz temel yeterlilikleri karşılıyorsa, profil kısmından 'Ayarlar ve Gizlilik' öğesini seçin. Ardından 'Hesabın' bölümünden 'Hesap bilgileri'ne gidin. Daha sonra 'Onaylama İsteği'ni seçerek başvuruda bulunulabilirsiniz.

 

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