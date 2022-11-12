Elon Musk Twitter müdürüne zarf attı. Zarfı alan müdür çöp kovasına kustu

Elon Musk'a devriyle gündeme oturan Twitter'la ilgili, şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Prestijli New York Times gazetesinin, teknoloji devinde çalışan 36 kişiye dayandırdığı haber bomba etkisi yarattı.

Kaynaklar, pek çok çalışanın 4 Kasım'da başlayan işten çıkarmalardan, iki gün önce haberdar olduğunu söyledi. İnsan kaynakları ve hukuk departmanın, işyeri sohbet uygulaması Slack'te konuyu tartıştığı ve bir çalışanın "3 bin 738 kişinin görevine son verilecek" dediği belirtildi.

ÇÖP KOVASINA KUSTU

Haberde Musk'ın danışmanlarının adı açıklanmayan müdüre kovulacak kişilerin listesini verdiği yazıldı. Müdürünse yakınındaki bir çöp kovasına kustuğu ileri sürüldü.