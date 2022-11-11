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Twitter ile ilgili şaşırtan veri. Elon Musk açıkladı

Twitter'ı satın alan Elon Musk sosyal medya ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Musk, bugün yaptığı açıklamalarda uygulamanın en yüksek kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:56
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Elon Musk Twitter'da bugün en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaşıldığını belirtti

Twitter ile ilgili şaşırtan veri. Elon Musk açıkladı
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Elon Musk, uygulamayı satın aldıktan sonra bazı değişiklikler yapmaya başladı. Musk sosyal medyayı kullanarak yapmış olduğu paylaşımda, Twitter'ın bugün tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştığını yazdı.

Twitter’ın aktif kullanıcı sayısında bir rekor kırıldığının altını çizen ünlü milyarder Musk, attığı tweet'te ise "Twitter, bugün tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin üst düzey yöneticilerini işten çıkarmıştı. Ayrıca, çok sayıda Twitter çalışanıyla da yollar ayrılmıştı. Musk, Twitter hesaplarının mavi tik olarak bilinen mavi onay rozetini aylık 8 dolar karşılığında satın almalarını sağlayan bir planı geçtiğimiz günlerde devreye sokmuştu.

MAVİ TİK’İN TÜRKİYE FİYATI

Musk, Twitter'da onaylanmış hesap sahiplerine verilen 'Mavi Tik'in büyük eleştirilere rağmen ücretli olacağını duyurmuştu. ABD'de 8 Dolar olarak uygulanmaya başlanan 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.

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