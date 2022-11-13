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Elon Musk duyurdu: Önümüzdeki hafta başlayacak

Elon Musk, durdurulan mavi tik satışının gelecek hafta tekrar başlayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:03
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Elon Musk duyurdu: Önümüzdeki hafta başlayacak

Elon Musk duyurdu: Önümüzdeki hafta başlayacak
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Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söylemişti.

Mavi tik satışının başlamasından sonra ünlü kişi ve kurumları taklit eden mavi tikli hesaplar türemiş ve gündemi etkileyen tweetler atmıştı. Mavi tik satışı, bu olaydan sonra durmuştu.

Elon Musk, mavi tik satışının önümüzdeki haftanın sonunda ‘muhtemelen’ başlayacağını söyledi. Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk’a, mavi tik özelliğini de içeren “Twitter Blue ne zaman geri dönecek” diye sordu. Musk da “Muhtemelen önümüzdeki haftanın sonunda” diye karşılık verdi.

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