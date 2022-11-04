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Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi

Şirketin yeni sahibi Musk, sosyal medya hesabından Twitter'ın gelirleriyle ilişkin adeta itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:21
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Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş olduğunu yeni sahibi Elon Musk açıkladı

Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
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Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

SAKINCALI İÇERİK ENDİŞESİ

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti. Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı. (AA)

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