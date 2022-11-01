Twitter'da ''mavi tik''in paralı olacağı konuşuluyordu. Elon Musk mavi tik için istenen ücreti açıkladı

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak 'Mavi tik' hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden ücretlendirmeye dair bilgi verirken aynı zamanda ödeme yapanların sahip olacakları ayrıcalıkları da açıkladı. Musk açıklamasında, Twitter'daki 'Mavi tik' uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteleyerek bunun "saçmalık" olduğunu belirtti. Musk aylık olarak 8 dolarlık bir ücret belirlendiğini söylerken bunun satın alma gücüne bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini de ima etti.

İŞTE PARA VERECEK KİŞİLERİN SAHİP OLACAKLARI AYRICALIKLAR

Twitter'ın yeni CEO'su hemen ardından ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı. Buna göre abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak. Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler. Musk ayrıca, 'Mavi tik' alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.