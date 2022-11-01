1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Twitter'da "mavi tik"in paralı olacağı konuşuluyordu. Elon Musk mavi tik için istenen ücreti açıkladı

Twitter'da "mavi tik"in paralı olacağı konuşuluyordu. Elon Musk mavi tik için istenen ücreti açıkladı

Yaşanan satın alma sürecinden sonra Twitter'da pek çok hizmetin paraya tabi olacağı yönünde açıklamalar yapılıyordu. Elon Musk ilk olarak bazı kullanıcılara verilen 'Mavi tik'in paralı hale getirileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 21:17
Takip Et

Elon Musk bir süre önce satın aldığı Twitter'da ücretlendirme döneminin başladığını duyurdu. Mavi tike sahip olanlar para ödeyecek

Twitter'da ''mavi tik''in paralı olacağı konuşuluyordu. Elon Musk mavi tik için istenen ücreti açıkladı
+
Aa
-

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı.  Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak 'Mavi tik' hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden ücretlendirmeye dair bilgi verirken aynı zamanda ödeme yapanların sahip olacakları ayrıcalıkları da açıkladı. Musk açıklamasında, Twitter'daki 'Mavi tik' uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteleyerek bunun "saçmalık" olduğunu belirtti. Musk aylık olarak 8 dolarlık bir ücret belirlendiğini söylerken bunun satın alma gücüne bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini de ima etti.

İŞTE PARA VERECEK KİŞİLERİN SAHİP OLACAKLARI AYRICALIKLAR

Twitter'ın yeni CEO'su hemen ardından ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı. Buna göre abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak. Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler. Musk ayrıca, 'Mavi tik'  alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
2
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
3
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
4
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
5
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
7
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.