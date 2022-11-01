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Resmen duyuruldu. Yeni bir sosyal medya platformu daha geliyor

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni sosyal medya platforumunun beta testlerinin başlayacağını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 19:00
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni sosyal medya platforumunun beta testlerinin başlayacağını duyurdu

Resmen duyuruldu. Yeni bir sosyal medya platformu daha geliyor
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu Bluesky'ın beta testlerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin geleceğine dair tartışmalar sürerken Musk'ın kullanıcıları bir takım özellikler ve araçlar için ücret ödemeye çağırması tepki yarattı. 

Çok sayıda üst düzey Twitter çalışanını işten çıkaran, yönetim kurulunu fesheden ve geçici olarak kendisini tek yetkili ilan eden Musk'ın başını ağrıtacak olan en önemli gelişme ise Twitter'a yeni rakiplerin çıkıyor olması. 

Euronews'in aktardığına göre, Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey'in 'Bluesky' girişimi kullanıcılarda ciddi bir kayma yaratabilir ve popüler sosyal medya platformunun gözden düşmesine neden olabilir. 

Bluesky'ın 'merkeziyetsiz' yani Web 3.0 teknolojisi ile çalışacağı tahmin ediliyor. Dorsey şimdiden beta sürümünü denemek isteyenleri platformu kullanmaya davet etti. Bu çağrının ardından sadece iki gün içerisinde 30 binden fazla katılım talebi geldiğini açıkladı.

Dorsey'in blok zinciri tabanlı Bluesky adlı platformu henüz faaliyette değil ancak kullanıcılar yine de beta sürümüne kayıt yaptırabiliyor.

Gizmodo teknoloji sitesine göre Bluesky'nin ana özelliklerinden biri, "AT Protokolü" olarak adlandırdığı teknolojisinin kullanıcılara algoritmalarının kontrolünü verecek olması.

Dorsey 2019'da Twitter'ın "sosyal medya için açık ve merkezi olmayan bir standart" geliştirme çalışmalarına destek verdiğini söylemişti.

Yine geçmişteki açıklamalarında "Yeni bir platforma ihtiyaç var. Bu bir şirket olmamalı" diyen Dorsey, Twitter'ın şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e benzer "açık kaynaklı bir protokole" sahip olması gerektiğini dile getirmişti.

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