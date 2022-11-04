Twitter’da korkulan oldu. Elon Musk harekete geçti

Twitter çalışanlarının korktuğu başına geldi. Twitter’ı satın alır almaz üst düzey yöneticileri işten çıkartan Elon Musk, alt kademede çalışanlar için de kolları sıvadı.

ABD basını Twitter yönetiminin çalışanlarına gönderdiği mail ile Cuma günü işe gelmemelerini istedi.

E postada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz. Ofislerimiz geçici olarak kapatılacak ve giriş kartları askıya alınacak. Bu durumun Twitter'a değerli katkılarda bulunan bazı kişileri etkileyeceğinin farkındayız, ancak şirketin başarısının devam etmesini sağlamak için ne yazık ki bunu yapmamamız gerekli"