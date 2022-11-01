Mustafa Sarıgül bu defa Elon Musk'a taktı

Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 27 Ekim tarihinde Twitter’ı satın alan ve mavi tikli kullanıcılara 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmek için çalışmalar yapan Elon Musk’a seslendi.

“SANA YAZIKLAR OLSUN”

TikTok hesabından yayınladığı bir videoda Sarıgül Musk’a, “Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. 20 dolar istiyorsun, sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok” dedi.

Sarıgül’ün videoya başlık olarak seçtiği “20 TL’lik adammış Elon Musk” ifadeleri de gözlerden kaçmadı.

Görüntülerde, Musk’a tepkisini dile getiren Sarıgül’ün partililer tarafından alkışlandı.