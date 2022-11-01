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Mustafa Sarıgül bu defa Elon Musk'a taktı

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Twitter’ı satın alan Elon Musk’a “Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. 20 dolar istiyorsun, sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok” dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:06
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a ''Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok'' dedi

Mustafa Sarıgül bu defa Elon Musk'a taktı
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Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 27 Ekim tarihinde Twitter’ı satın alan ve mavi tikli kullanıcılara 20 dolar ödeme zorunluluğu getirmek için çalışmalar yapan Elon Musk’a seslendi.

“SANA YAZIKLAR OLSUN”

TikTok hesabından yayınladığı bir videoda Sarıgül Musk’a, “Eline, diline, gözüne dursun. Daha Twitter’ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. 20 dolar istiyorsun, sana yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok” dedi.

Sarıgül’ün videoya başlık olarak seçtiği “20 TL’lik adammış Elon Musk” ifadeleri de gözlerden kaçmadı.

Görüntülerde, Musk’a tepkisini dile getiren Sarıgül’ün partililer tarafından alkışlandı.

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Sorry
1.11.2022 16:32
Elon Musk 'ın umrunda olmaz.  
 
IDARECI
1.11.2022 16:27
Bu arkadaş kafayı sıyırdı gibi duruyor ...  
 
Murat D.
1.11.2022 16:11
doktor bu ne:)  
 
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