﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar

Türk futbolunun üç büyükleri deprem felaketinin yaralarını sarmak için el ele verdi.

Deprem bölgesine gönderdikleri yardımlarla dikkatleri çeken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri, omuz omuza kampanyasında da bu desteklerini sürdürdüler.

Üç büyükler şimdi de depremzedelere yardım için futbol turnuvası düzenlemeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Turnuvanın önümüzdeki sezon öncesinde yapılacağı, bilet ve yayın gelirinin hepsinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağı bildirildi.