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G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar

Türk futbolunun üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ortak karar aldı

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 06:58
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Üç büyükler el ele verdi

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
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Türk futbolunun üç büyükleri deprem felaketinin yaralarını sarmak için el ele verdi.

Deprem bölgesine gönderdikleri yardımlarla dikkatleri çeken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri, omuz omuza kampanyasında da bu desteklerini sürdürdüler.

Üç büyükler şimdi de depremzedelere yardım için futbol turnuvası düzenlemeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Turnuvanın önümüzdeki sezon öncesinde yapılacağı, bilet ve yayın gelirinin hepsinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağı bildirildi.

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