Kızılay Başkanı kaos olmasın diye istifa etmiyormuş. E tabii utanmak insana özgü bir duygu

AA'da yer alan bilgilere göre, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda çadır skandallarıyla tepkilerin odağında olan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.

“KIZILAY SATIŞINDNA BENİM DE HABERİM YOKTU”

Kerem Kınık, “Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı’nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim” ifadelerini kullandı.

İSİTİFA

Kerem Kınık neden istifa etmediğini anlatarak yönetim kurulu ile istifa etseydi kaotik bir durum oluşacağını iddia etti

Kınık, “Neden istifa etmediniz?” sorusu üzerine “Oluşacak tartışmalar sonucu sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir ortama dönüşür” dedi. Kınık, “Kızılay bir yönetim kurulu ile yönetilir. Genel başkanı istifa ettiği anda tüzüğümüz gereği Kızılay, iki ay içerisinde genel kurula gitmek zorundadır. Kızılay Genel Başkanı ile beraber yönetim kurulu istifası halinde idari anlamdaki işlemleri durur. Kaldı ki oluşacak tartışmalar sonucunda sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür” dedi.

BANA SORSALAR YAPMAZDIM

Söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kerem Kınık, “Onlara gidecekti ama deprem olunca AHBAP isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım” diye konuştu.

"NEFRET OBJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜK"

Kınık, “Kamuoyunda Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur nefret objesine dönüştürüldük” dedi.

ÇADIR SATIŞI

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap platformu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak deprem bölgesine dağıttıklarını belirtmişti.

Konuyla ilgili bir kanalda canlı yayına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise "Büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" diyerek konuyu basitçe geçirmişti. Bu olayın ardından çadır skandalıyla ilgili birçok yeni iddia ortaya çıktı.