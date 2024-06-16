UCM’ye neden dava açmadınız Erdoğan?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta arabayla yol kenarındaki ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cihantimur Tok ile annesi Eylem Tok kaza sonrası Amerika’ya kaçtılar

Timur Cihantimur ve onu kaçıran annesi Eylem Tok hakkında “Kırmızı Bülten” çıkarılmış ve Amerika’dan Türkiye’ye iade edilmesi resmen istenmişti.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya “X” hesabından şu açıklamayı yaptı:

- “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.

Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.”

Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı kabinesini de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da kutluyor ve hatırlatıyorum:

15 Temmuz hain Fethullah Gülen kalkışmasındaki olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan kaç kişi hayatını kaybetti:

- 180 sivil, 62 polis, 6 asker tam 248 kişi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç’a soruyorum:

FETÖ terör örgütü başı Fethullah Gülen alçağı hakkında yakalanması ve iade edilmesi için, “Kırmızı Bülten” çıkardınız ama yakalanıp iadesini neden sağlamadınız?

Gülen şerefsizi Türkiye’nin “Kırmızı Bülten” ile arananlar listesinde işte bu fotoğraf ve tanım ile yer alıyor.

Eylem Tok ve bir kişinin ölümüne neden oğlu Cihantimur Tok’u Türkiye’ye iadesi için takdiri şayan şekilde çaba gösterdiniz.

Peki, terörist başı Fethullah Gülen ve terör örgütünün kırmızı bültenle aranan diğer isimlerinin yakalanıp iadesini 15 Temmuz 2016’dan bu yana neden sağlamadınız?

Şu hatırlatmayı yapayım: Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Netanyahu’nun yargılanmasını halen yürütüyor.

UCM’de açılacak davalar ile yargılanma yapılabilecek 4 önemli suç konusu şöyle:

Savaş suçları. Soykırım suçu. İnsanlığa karşı suçlar. Saldırı suçu.

Terörist başı Fethullah Gülen’in silahlı kuvvetler, emniyet, yargı ve bürokraside kurduğu Paralel Devlet Yapısı ile başlattığı FETÖ / PDY 15 Temmuz hain darbe kalkışması UCM’nin yargılama yetkisinde şu 2 maddede yer alıyor:

- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR.

“Bir devlet ya da organizasyonla ilgili politikaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olmak zorundadır. Bu yüzden, suçlar bizzat devlet görevlileri ya da onların kontrolündeki kişilerin teşvik ettiği eylemler yoluyla ya da onların ittifakı veya rızasıyla işlenebilir,

İnsanlığa karşı suçlar, aynı zamanda hükümetle hiçbir bağlantısı bulunmayan, asi gruplar ya da silahlı muhalif örgütler gibi organizasyonların politikalarına uygun olarak da işlenebilir.

- SALDIRI SUÇU

“Bir devletin siyasi veya askeri eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yönetebilme konumunda bulunan bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı ve boyutu itibariyle Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça ihlal eden bir saldırı fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması veya icrasını ifade eder.

Peki, hain darbeci terörist başı Fethullah Gülen’in yargılanması ve iadesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Türkiye neden dava açmadı Erdoğan?

Sadece Gülen için değil yurt dışındaki kaçak tüm FETÖ / PDY mensubu teröristlerin de yargılanmaları ve iadeleri için Türkiye neden dava açmadı Erdoğan?

Yoksa;

Devlet içinde Paralel Devlet Yapısı oluşturduğunuz için ucu sizlere dayanacağından korktuğunuz için mi UCM’ye dava açmadınız Erdoğan?